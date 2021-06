Historische Bauten in Gefahr : Streit um Denkmalschutz in NRW

Düsseldorf Die Opposition wirft der CDU-/FDP-Landesregierung eine Ökonomisierung und Gefährdung des kulturhistorischen Erbes vor. Das Heimatministerium verweist auf teils weitreichendere Regelungen in anderen Bundesländern.

In Nordrhein-Westfalen hat der Schutz von Denkmälern Verfassungsrang. In dem Gesetz heißt es bisher, dass die Einstufung eines Gebäudes als Denkmal im Benehmen mit dem Landschaftsverband erfolgen müsse.

Das Heimatministerium wies die Vorwürfe zurück: Nach vier Jahrzehnten sei es erforderlich, das Gesetz an die denkmalschutzrechtliche Rechtsprechung anzupassen und Erfahrungen aus der Anwendung des Gesetzes einzubeziehen: „Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird der Denkmalschutz in NRW weiter gestärkt.“ Der Vorwurf, die Kommunen und Kirchen stellten ökonomische Überlegungen in den Vordergrund grenze an Boshaftigkeit.