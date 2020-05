Wahl am Donnerstag : SPD streitet über Högl als Wehrbeauftragte

Berlin Viele sozialdemokratische Parlamentarier waren überrascht von der Personalie Eva Högl, die den Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels ablösen soll. Fraktionschef Rolf Mützenich hat mit der Entscheidung den ersten größeren Konflikt seiner Amtszeit ausgelöst. An diesem Dienstag droht ihm in der Fraktionssitzung ein Schlagabtausch – oder es kommt noch schlimmer.

Rolf Mützenich spürt das erste Mal kräftigen Gegenwind, seit er im vergangenen September als Vorsitzender an die Spitze der SPD-Fraktion im Bundestag rückte. Bislang genoss er über sämtliche Lager hinweg Zuspruch, bekam Lob für seinen integrativen Führungsstil, der so anders ist als die autoritäre Linie seiner Vorgängerin Andrea Nahles. Doch seine Entscheidung für Fraktionsvize Eva Högl als künftige Wehrbeauftragte des Bundestages bringt ihm reichlich Kritik ein – und die Fraktion fällt in alte Streitmuster zurück, die man eigentlich hinter sich lassen wollte.

Nun aber droht Mützenich ein Schlagabtausch, wenn an diesem Dienstag die Abgeordneten zu ihrer Sitzung zusammenkommen. Oder, schlimmer noch, dieser bleibt aus und einige verärgerte Abgeordnete scheren bei der geheimen Wahl am Donnerstag im Bundestag aus, bei der Högl auf die Mehrheit aller Abgeordneten angewiesen ist – nicht nur auf die der anwesenden. Wird Högl von Mitgliedern der eigenen Fraktion und von Teilen der Union abgelehnt, könnte es eng werden.

Auch für Mützenich steht einiges auf dem Spiel, muss er doch seine Durchsetzungsfähigkeit intern beweisen. Viele fragen aber, warum seine Wahl ausgerechnet auf Högl fiel. Die 51-jährige Innenpolitikerin kann sich schnell in Gesetze einarbeiten, gilt als kompetent und machte sich im NSU-Untersuchungsausschuss einen Namen. Sie wurde bei der Vergabe von Ministerien zweimal gehandelt, aber nicht berücksichtigt (Arbeit und Justiz). Doch sie bringt keine Expertise für Verteidigung mit und verfügt – anders als Kahrs – über eine eher kleine Hausmacht in der Fraktion. „Wir rätseln, was den Rolf geritten hat“, sagt ein Abgeordneter. An diesem Dienstag hofft er auf gute Antworten seines Vorsitzenden.