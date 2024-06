Bund und Länder -- und die Macht der Ministerpräsidenten Olaf Scholz und die „Schattenkanzler“

SPD-Politiker Weil fasst die Gespräche aus Sicht der A-Länder, wie die SPD-geführten Länder im Bundesrats-Jargon heißen, zusammen. CDU-Mann Rhein, aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, soll auch die Interessen der Unions-geführten B-Länder zusammenführen. Die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und Thüringen, Winfried Kretschmann (Grüne) und Bodo Ramelow (Linke), laufen auf einem Extra-Ticket. Im Falle der Grünen ist mittlerweile auch von G-Ländern die Rede, ein Zusammenschluss von Ländern, in denen die Grünen an der Regierung beteiligt sind oder die sie, wie im Falle von Kretschmann als Ministerpräsident von Baden-Württemberg, anführen. Weil und Rhein agieren in ihren Rollen als Verhandlungsführer von A- und B-Ländern wie „Schattenkanzler“. Scholz ist der Bundeskanzler, doch kein Kanzler in Deutschland kann ohne die Länder regieren, weil er immer wieder deren Zustimmung braucht, gerade wenn Länderinteressen berührt sind. Weil und Rhein folgen dabei einer bewährten Formel: A plus B plus BK wie Bundeskanzler bedeuten Bund-Länder-Beratungen, die manchmal auch zu einem Gipfel werden können. Der 65-jährige Weil etwa hat Zweifel, ob es ratsam und zielführend ist, Asylverfahren von Deutschland aus in sogenannte sichere Drittstaaten zu verlegen, wofür gerade Bosnien-Herzegowina im Gespräch ist. Der 52-jährige Rhein wiederum hat im Namen der B-Länder eine klare Präferenz dafür, Asylverfahren ins Ausland außerhalb der EU zu verlegen. Sollte Deutschland also seine Asylpolitik am Ende verschärfen, beugt sich Scholz auch dem Druck aus den Bundesländern.