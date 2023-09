Stanislaw Petrow Der Held, der den Dritten Weltkrieg verhinderte und der Mann, der ihn berühmt machte

Damit war Petrows Geschichte in der Welt. 2006 wurde er am UN-Sitz in New York ausgezeichnet, 2012 erhielt er den deutschen Medienpreis und 2013 die Friedensauszeichnung Dresden-Preis. „Heute-Journal“-Moderator Claus Kleber sagte damals in seiner Laudatio: „Gottlob saß an diesem denkwürdigen Tag im September 1983 auf dem Stuhl des verantwortlichen Offiziers ein Mensch mit Hirn und mit Herz und mit Mut und mit einem ordentlichen Schuss russischer Volksweisheiten. Sprichwörtern, die zum Beispiel sagen, was ein weiser Mann tut, wenn alle Hähne anfangen zu krähen. Dann denkt er nämlich noch mal nach.“ Kleber betonte: „Wenn er seinen Eindruck damals nach oben gegeben hätte, dann wäre dieser Eindruck bei einem greisen misstrauischen alten Mann gelandet, geprägt vom deutschen Überraschungsangriff auf Russland im Juni 1941. Dann hätte Juri Andropow (der damalige sowjetische Staats- und Parteichef) entscheiden müssen. Bei Stanislaw Petrow war die Welt in besseren Händen.“