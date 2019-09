15 Milliarden Euro liegen bereit : Städte fordern weniger Bürokratie

Berlin Finanzminister Scholz hatte dazu aufgerufen, mehr Fördermittel zu nutzen.

Länder und Städte haben mit Kritik auf die Aufforderung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) reagiert, die bereitliegenden 15 Milliarden Euro an Fördermitteln zu nutzen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, kritisierte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe „ein beklagenswertes Ausmaß an unnötiger Bürokratie“, die durch Bund und Länder geschaffen worden sei. „Notwendig ist insoweit ein Investitionsbeschleunigungsgesetz mit einem konsequenten Bürokratieabbau in Vergaberecht, im Baurecht, aber auch bei den Förderrichtlinien des Bundes und der Länder.“ Ähnlich äußerte sich der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans (CDU).