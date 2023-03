Kolumne Wissensdrang Was unscheinbare Pflanzen in der Stadt über den Klimawandel verraten

In diesen Tagen im Frühjahr blüht eine weitere Bewohnerin der Stadt: die filigrane Acker-Schmalwand (Arabidopsis thaliana). Sie hat sich schon längst als Touristin von Süd- bis Nordeuropa verbreitet. In unseren pflanzenwissenschaftlichen Laboren ist Arabidopsis als Modellpflanze ein beliebter Gast (Modellorganismen sind für genetische Studien leicht zugänglich). Wir züchten Tausende dieser Pflanzen an Universitäten weltweit, erforschen ihre Gene und untersuchen die Folgen von Genveränderungen in verschiedenen Umweltsituationen. Somit kennen wir das Zusammenspiel der 30.000 pflanzlichen Gene mit der Umwelt recht gut. Die Arabidopsis-Pflanzen in der Stadt ähneln sich augenscheinlich. Einzelne Varianten unterscheiden sich genetisch und werden sich mit dem Klimawandel bei uns bevorzugt ausbreiten.