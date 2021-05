Corona-Folgen : Staatsrechtler: Lockerungen für Geimpfte sind kein Automatismus

Ausgangssperre in Xanten. Foto: Markus Werning Foto: RP/Markus Werning

Düsseldorf Viele Politiker berufen sich zurzeit auf die Verfassung, um Lockerungen für Geimpfte und Genesene zu rechtfertigen. Doch so eindeutig sei die Lage aus juristischer Sicht nicht zu beurteilen, sagt etwa der Düsseldorfer Staatsrechtler Morlok.

Die Aufhebung von Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte ist nach Einschätzung des Düsseldorfer Rechtswissenschaftlers Martin Morlok in der aktuellen Situation aus juristischer Sicht nicht zwingend. „Es ist aus rechtlicher Sicht kein Automatismus, die Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte aufzuheben - es ist auch eine politische Entscheidung“, sagte Morlok, emeritierter Professor für Öffentliches Recht, unserer Redaktion. Die Politik habe hier einen gewissen Einschätzungsspielraum, weil noch immer Unsicherheit darüber bestehe, ob von Geimpften tatsächlich kein Risiko für den allgemeinen Gesundheitsschutz mehr ausgehe. „Schätzen Politiker das Ansteckungsrisiko durch Geimpfte als sehr gering sein, müssen sie die Einschränkungen für Geimpfte aufheben. Schätzten sie das Ansteckungsrisiko nachvollziehbar höher ein, wäre es ebenso gerechtfertigt, an den Grundrechtseinschränkungen festzuhalten“, so Morlok.