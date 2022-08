Zur Lage der SPD : Die gestresste Partei

Meinung Die Umfragen rauschen nach unten, die Debatte über Exporte schwerer Waffen in die Ukraine führt Teile der SPD in einen Gewissenskonflikt und auch längere Atomlaufzeiten sind nicht ihr Lieblingsthema. Schließlich auch noch Ärger über Alt-Kanzler Gerhard Schröder. Die SPD erlebt gerade ihren eigenen Stresstest. Sie kann sich damit trösten, dass sie endlich wieder den Kanzler stellt, aber richtig Ruhe hat die Partei deswegen nicht

Die SPD wird für ihre Führungsrolle in der Ampel nicht belohnt. Ihr Wert fiel in diesen Tagen im ARD-Deutschlandtrend auf 17 Prozent und damit auf den schwächsten Wert seit mehr als einem Jahr. In Umfragen rauscht sie also nach unten, die Debatte über Exporte schwerer Waffen in die Ukraine führt Teile der SPD in einen Gewissenskonflikt und auch längere Atomlaufzeiten sind nicht ihr Lieblingsthema. Während sich die Grünen als Antreiber in dieser Koalition profilieren und lange gehegte Positionen mit kühlem Pragmatismus abräumen, muss sich die SPD auch noch mit Alt-Kanzler Gerhard Schröder rumärgern. Als Elder Statesman hätte sie ihn gerne gesehen. Aber nun wird an diesem Montag eine Entscheidung im Parteiordnungsverfahren erwartet – womöglich sogar mit einem Ausschluss von Schröder aus der SPD, weil sich dieser einfach nicht von seinem Freund Wladimir Putin lossagen will. Es wäre ein Totalschaden für die SPD – und mit Abstrichen auch für das Land.