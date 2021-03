Konsequenz aus der Maskenaffäre : SPD und Grüne fordern Lobbyregister für Landtagsabgeordnete

Düsseldorf Die NRW-Opposition will transparent machen, welche Interessengruppen wie auf Gesetzentwürfe Einfluss nehmen und Nebeneinkünfte von Politkern auf Euro und Cent offenlegen.

Außerdem fordert die SPD wie auch die Grünen eine Verschärfung des Paragrafen 108e des Strafgesetzbuchs zur Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern. Die SPD will einen entsprechenden Gesetzentwurf in der nächsten Woche in den Landtag einbringen. Die Grünen starteten eine ähnliche Initiative.