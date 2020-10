Streit um Corona-Gesetzgebung : SPD und FDP kritisieren Sonderrechte für Spahn

Berlin Bundesgesundheitsminister Spahn soll über März 2021 hinaus besondere Vollmachten im Kampf gegen Corona erhalten. Das Vorhaben stößt bei Fraktionen im Parlament auf Widerstand.

FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle sagte: „Nachdem der Bundestag der Bundesregierung im März dieses Jahres zeitlich befristet besondere Rechte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeräumt hat, will das Bundesgesundheits­ministerium diese nun dauerhaft festschreiben.“ Dieser Schritt wäre eine dauerhafte Kompetenzverschiebung von der Legislative zur Bundesregierung. „Das darf ein selbstbewusstes Parlament nicht mit sich machen lassen“, so Kuhle. Er rief Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble dazu auf, auf Spahn einzuwirken, „damit das Parlament an den Entscheidungen in der Corona-Krise stärker beteiligt wird“.