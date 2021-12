Mit 395 von 707 Stimmen : SPD-Politiker Olaf Scholz zum Kanzler gewählt

Berlin Der ehemalige Bundesfinanzminister wurde zum neunten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Er erhielt am Mittwoch in geheimer Abstimmung im Bundestag 395 von 707 abgegebenen Stimmen.

Der SPD-Politiker Olaf Scholz ist am Mittwoch vom Bundestag zum Bundeskanzler gewählt worden. Auf ihn entfielen am Mittwoch in geheimer Abstimmung im Bundestag 395 von 707 abgegebenen Stimmen. Es gab 303 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen. Zur Wahl des Sozialdemokraten waren 369 Stimmen nötig. SPD, Grüne und FDP, die die erste Ampel-Koalition im Bund bilden, verfügen im Parlament zusammen über 416 Mandate, liegen also um 47 Mandate über der so genannten Kanzlermehrheit.