Konflikte zwischen Union und SPD : SPD pocht auf Soli-Abschaffung ab Juli

Berlin Im Koalitionsausschuss am Sonntagabend will SPD-Chef Norbert Walter-Borjans mit der Union ein schnelleres Ende für den Soli, den Schuldenschnitt für Kommunen und mehr Investitionen beschließen. Die Verhandlungen laufen zäh.

Vor dem Treffen der Koalitionsspitzen von Union und SPD am Sonntagabend im Kanzleramt hat SPD-Parteichef Norbert Walter-Borjans auf die Lösung mehrerer Streitfragen gedrungen, um die staatlichen Investitionen zu erhöhen. „Der Bedarf für Schulen, Mobilität, Digitalisierung und Klimaschutz liegt bei mindestens 450 Milliarden in den nächsten zehn Jahren“, sagte Walter-Borjans. Die SPD habe für die zusätzlich benötigten Investitionen ein sehr klares Konzept, „bei der Union kann ich bisher keins erkennen“, so der Parteivorsitzende.

Neben den Themen Investitionen und Ausbreitung des Coronavirus werden die Koalitionsspitzen auch die Lage in Griechenland und die Verteilung von Flüchtlingen besprechen. „Die Koalition ist sich ihrer Verantwortung in der aktuellen humanitären Katastrophe an der türkischen Grenze bewusst. Dass es in so akuten Fällen keine spontane gesamteuropäische Lösung gibt, ist beschämend“, sagte Walter-Borjans. Deutschland müsse ein Kontingent unbegleiteter Jugendlicher aufnehmen. Er begrüßte, dass es einige EU-Staaten auch so sehen würden, mahnte jedoch: „EU-Mitglieder, die sich dieser Solidarität verweigern und nur die Vorteile der Europäischen Union genießen wollen, sollten mit einer Kürzung der EU-Mittel rechnen müssen.“