Bund-Länder-Beratungen : SPD fordert Schulöffnungen in NRW ab Montag

Stühle in einem leeren Klassenzimmer in Gelsenkirchen. Foto: Caroline Seidel/dpa Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf In NRW sind - anders als in den meisten anderen Bundesländern - die Schulen auch für Abschlussklassen bisher geschlossen. Die Opposition fordert nun Schulöffnungen schon von Montag an.

Von Kirsten Bialdiga

Die SPD-Opposition fordert Schulöffnungen vom kommenden Montag an. „Hierzu muss das Schulministerium einen verbindlichen Rahmen frühzeitig vorgeben“, heißt es in einem Entschließungsantrag der Fraktion, der am Donnerstag in den Landtag eingebracht wird. Infrage kämen Schicht- oder Wechselmodelle. Familien, Kommunen und Schulen bräuchten endlich Planungssicherheit. „Deshalb muss transparent gemacht werden, ab welchem Zeitpunkt oder Inzidenzwert die Einrichtungen wieder öffnen können“, forderte SPD-Fraktionsvize Jochen Ott. Die Entscheidungen müssten mit einem entsprechenden Vorlauf erfolgen und dürften nicht wie in der Vergangenheit häufig am Vorabend für den nächsten Tag verkündet werden. „Das seitens der Koalition beschworene Fahren auf Sicht muss ein Ende finden“, so Ott.

Ministerpräsidenten und Kanzlerin wollen es den Bundesländern überlassen, ob und in welchen Schritten sie die Schulen wieder öffnen. Aktuell sind die Regeln in NRW strenger als in den meisten anderen Bundesländern, wo zumindest die Abschlussklassen teilweise in Präsenz unterrichtet werden. Die Betreuung in den Kitas geht in NRW hingegen zurzeit weiter als in vielen anderen Ländern: Zwar ist der Betreuungsumfang reduziert. Jedes Kind kann aber betreut werden, wenn die Eltern dies möchten.

Die SPD-Fraktion fordert daher weitergehende Schutzkonzepte für Erzieherinnen und Erzieher. Sie müssten ein frühzeitiges Impfangebot bekommen, forderte der familienpolitische Fraktionssprecher Dennis Maelzer in einem weiteren Entschließungsantrag. Den rund 150.000 Kita-Beschäftigten müssten viel mehr kostenfreie Corona-Schnelltests pro Woche ermöglicht werden, durchgeführt von mobilen Testteams. Zudem brauche es für das Kita-Personal genug FFP2-Masken und mobile Luftfilter. Maelzer verlangte zur Entlastung der Eltern zugleich, dass das Land den vom Bund beschlossenen Kinderbonus aufstockt und die Beiträge für die Kitas auch im Februar erlässt.

Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) sagte am Mittwoch zu, dass die Testkapazitäten für die Beschäftigten in den Kitas vervierfacht würden, so dass sie sich zwei Mal pro Woche auf Covid-19 testen lassen können. Wichtig für weitere Öffnungsschritte sei auch die weitere Beschaffung von Schnell- und Selbsttests für die Bevölkerung.

(kib)