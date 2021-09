Politbarometer vor der Bundestagswahl : Einschätzungen der Wähler festigen sich

Analyse Düsseldorf In den jüngsten Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen liegt die SPD weiter vor der Union, nur bei seinen persönlichen Werten kann CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet etwas aufholen. Ebenso Annalena Baerbock von den Grünen. Dreierbündnisse bleiben wahrscheinlich.

Damit zeichnet sich kurz vor der Wahl eine Stabilisierung bei den Einschätzungen der Bürger ab. Wobei die Umfragewerte nur eine Momentaufnahme wiedergeben, wie die Forschungsgruppe Wahlen betont. Das zeigt sich auch an der Unsicherheit vieler Wahlberechtigter: Zwar sagen mit 59 Prozent mehr Befragte als zuletzt, sie seien sicher, welcher Partei sie ihre Stimme geben werden. Immerhin 41 Prozent sind aber weiter unentschieden. „Die große Bewegung hat es in diesem Wahlkampf schon gegeben, als die SPD an der Union vorbeigezogen ist“, sagt Politikwissenschaftler Eike-Christian Hornig vom Liechtenstein-Institut. Er rechnet nicht mehr mit einer großen Trendwende zugunsten der CDU, auch wenn er ebenfalls davor warnt, Umfragen als Voraussagen für den Wahlabend misszuverstehen. „Es gibt gerade ein großes Staunen darüber, dass die CDU so weit absinken konnte, aber das heißt noch nicht, dass sie auch bei der Wahl so schlecht abschneiden wird.“