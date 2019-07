Nach Rassismus-Vorwurf : Oppermann legt gegen Trump nach

Berlin SPD-Fraktionschef Mützenich nannte den US-Präsidenten einen Rassisten. Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, ebenfalls in der SPD, verteidigt Mützenich gegen Kritik und sieht in Trump eine Bedrohung für die transatlantische Zusammenarbeit.

Mützenich, der einer der ausgewiesenen Außenpolitikexperten seiner Partei ist, hatte in seiner Antwort auf die Regierungserklärung der neuen Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) für mehr Selbstbewusstsein gegenüber den USA plädiert – insbesondere bei Entscheidungen über militärische Missionen in Krisenregionen wie dem Golf von Oman. „Allein bündnispolitische Erwägungen genügen nicht, seitdem ein Rassist im Weißen Haus sitzt, der sich durch Unberechenbarkeit und Egoismus auszeichnet“, so Mützenich. Kritik erntete er vor allem bei Union und FDP.

Weitere Reaktionen auf die Rede deuten nun in eine ähnliche Richtung. Mützenich habe sich mit seiner Erwiderung auf Kramp-Karrenbauer auch als künftiger SPD-Fraktionschef empfohlen, heißt es in Berlin. Der 60-jährige Kölner gilt als äußerst beliebt in seiner Fraktion, viele Abgeordnete wünschen sich, dass er bei der Wahl im September auch formell die Nachfolge von Andrea Nahles an der Fraktionsspitze antritt. Derzeit übt er das Amt aus, weil er dienstältester Fraktionsvize ist.