Streit um 200 Euro : SPD-Landtagsmann verzichtet wegen Briefkopfaffäre auf Wiederwahl

Bergkamen/Düsseldorf Um 200 Euro zu sparen, forderte der SPD-Abgeordnete Rüdiger Weiß eine Anzahlung für eine Ferienwohnung mit einem Briefkopf des Landtages zurück. Jetzt zwang ihn die Basis zum Verzicht auf die neue Kandidatur in 2022. Das kostet den 60-jährigen mehr als eine halbe Million Euro an Diäten.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Weiß aus Bergkamen verzichtet darauf, im Mai 2022 erneut zur Wahl anzutreten. Damit zieht er die Konsequenz aus der sogenannten Briefkopf-Affäre. Unsere Redaktion hatte am 6. Mai berichtet, dass er mit offiziellem Briefkopf des Landtages eine kleine Vermittlungsfirma gedrängt hatte, ihm 200 Euro Anzahlung für eine stornierte Ferienwohnung in Italien zurückzuzahlen, obwohl die Rückzahlung der Anzahlung nicht vorgesehen war.

Weiß übernehme die „persönliche Verantwortung für sein Fehlverhalten“, gibt die SPD in Bergkamen bekannt. Wäre der 60-jährige erneut als Direktkandidat angetreten, hätte er gute Chancen auf den Wahlerfolg gehabt. 2017 hatte Weiß mit 48,7 Prozent der Stimmen im Wahlkreis das beste Ergebnis aller SPD-Kandidaten in ganz NRW bekommen. Seine Gegenkandidatin, Bauministerin Ina Scharrenbach von der CDU, hatte nur 26,6 Prozent der Stimme erhalten.

Der Verzicht auf die Wiederwahl kostet ihn viel Geld: Ein Landtagsabgeordneter verdient im Monat 9330,22 Euro. Bei fünf Jahren Amtszeit im neuen Landtag hätte er bis 2027 fast 560.000 Euro an Diäten kassiert, außerdem 137.000 Euro an Zuschuss zur Rente.

Vor seiner ersten Wahl in den Landtag im Jahr 2010 war Weiß Schulleiter einer Hauptschule. Eine vergleichbare Aufgabe müsste er nun ab 2022 wieder antreten.Allerdings erhält er laut Abgeordnetengesetz noch ein Jahr nach Aufgabe des Mandats ein Übergangsgeld in Höhe von 4665 Euro im Monat, in den ersten drei Monaten sogar die volle Diät.