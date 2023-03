SPD Klausur im Westfalestadion Der machtbewusste Geist von Dortmund

An den Richtungsdebatten in der SPD hat sich seitdem wenig geändert, will man sich doch sowohl als Partei für Arbeit und für Klimaschutz profilieren. Zugleich ist man viele Schritte vorangekommen, die Ukraine-Krise und die Unabhängigkeit von russischem Gas haben einen Turbo gebracht dafür. Was das Selbstbewusstsein der Partei angeht, liegen jedoch Welten zwischen Osnabrück vor drei Jahren und dem Treffen an diesem Wochenende in Dortmund. Damals lag die SPD am Boden und ging in das schwerste Jahr ihrer jüngsten Geschichte. Nahles trat im Sommer 2019 zurück, danach folgte eine langwierige Suche nach einer neuen Parteiführung.