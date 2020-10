Rassismus in Sicherheitsbehörden : SPD-Innenminister Pistorius fordert zwei Polizeistudien

BERLIN Seit Monaten streiten Innenpolitiker darüber, ob es wissenschaftliche Studien zu Rechtsextremismus und Rassismus bei der Polizei braucht. Aus Niedersachsen kommt jetzt ein weitreichender Vorstoß dazu.

Pistorius’ Beschlussvorlage, die auch bei der Konferenz aller Innenminister Anfang Dezember in Weimar auf die Tagesordnung kommen soll, weist diesen Generalverdacht zurück. „Der weit überwiegende Teil der Kolleginnen und Kollegen in der Polizei bekennt sich zu den freiheitlichen, demokratischen und rechtstaatlichen Werten der deutschen Gesellschaft“, heißt es darin. Die Polizei verdiene „ausdrückliche Wertschätzung und Dankbarkeit sowie die volle Unterstützung des Staates und die Solidarität der Gemeinschaft.“ Umso größer sei der Schaden, der angerichtet werde, wenn diese gute Arbeit von Einzelnen beschädigt werde, in dem sie den Boden der gemeinsamen demokratischen und rechtsstaatlichen Werte unseres Landes verlassen würden. „Auch deswegen müssen wir entsprechende Tendenzen in der Polizei untersuchen und transparent machen“, heißt es im Papier. Es bedürfe einer sachorientierten, wissenschaftlich fundierten und differenzierten Auseinandersetzung mit diesem Thema. „Dadurch nehmen die SPD-Innenminister und -senatoren die individuelle Arbeit unserer Polizei in den Fokus und stellen sich deutlich gegen jede Pauschalisierung und einen Generalverdacht“, schreiben Pistorius’ Beamte in der Vorlage.

Konkret sehen sie erstens vor, dass Bund und Länder gemeinsam in einer langfristigen, auf mehrere Jahre angelegten Studie unter anderem Verhaltensweisen von Polizeibeamten, die auf extremistische oder rassistische Einstellungen schließen lassen, untersuchen. Zweitens sollen Forscher für eine kurzfristigere Studie die Polizei während ihrer Arbeit begleiten, um so Erkenntnisse zum polizeilichen Arbeitsalltag und „zu Rahmenbedingungen der Polizeiarbeit“ zu sammeln. Innerhalb eines Jahres sollen die Innenministerien so Erkenntnisse aus allen Bundesländern zusammentragen und Aussagen dazu treffen können, „ob und inwiefern Rassismus, extremistische Äußerungen oder sogenanntes Racial Profiling“ im Alltag der Polizisten begünstigt werden. Als dritten Punkt nimmt Pistorius’ Papier die Aus- und Fortbildung der Polizei in den Blick. So soll künftig die Einstellung von Bewerbern zu demokratischen Grundwerten schon beim Aufnahmeverfahren in den Polizeiberuf noch intensiver geprüft werden. Zudem sollen Fort- und Weiterbildungen zu interkulturellen Kompetenzen bei Bedarf weiter ausgebaut werden, heißt es in der Beschlussvorlage.