Papier der Vorsitzkandidaten : SPD-Duo: Scholz und Geywitz wollen neue Bürgerrechte

Exklusiv Berlin Olaf Scholz und Klara Geywitz wollen künftig als Doppelspitze die SPD anführen. Am kommenden Dienstag startet die Stichwahl. Jetzt hat das Duo in einem Papier seine Ziele zusammengefasst – und formuliert kämpferisch den Anspruch aufs Regieren.

Scholz und Geywitz wollen bis Ende 2020 erreicht haben, dass die Bürger in der Sozialpolitik, der Steuerpolitik, der Wirtschafts-, Einwanderungs- und Integrationspolitik wieder wissen, wofür die SPD steht. Die SPD solle dann wieder kampagnenfähig sein. Es brauche „einige wenige Projekte für die nächsten Jahre, die wir gemeinsam klar kommunizieren“, schreiben Scholz und Geywitz. Die SPD müsse die Partei der Arbeit bleiben, glaubwürdig für modernen Feminismus stehen und sie soll Hoffnung für die junge Generation sein. Dafür will das Duo Bürgerrechte schaffen: Unter anderem ein Recht auf gebührenfreie Bildung, auf einen Mindestlohn von mindestens zwölf Euro, ein Recht auf Kindergrundsicherung und das Recht, auch als Erwachsener noch einmal einen neuen Beruf lernen zu können. Auch ein Recht auf bezahlbaren Wohnraum, schnelles Internet, gute Gesundheitsversorgung und eine angemessene Rente nennen Scholz und Geywitz als Ziel der SPD für die 20er Jahre dieses Jahrhunderts.