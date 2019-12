Vorwürfe in ARD-Bericht : SPD-Chefin Esken soll in Kündigungsaffäre verstrickt sein

Saskia Esken, Bundesvorsitzende der SPD. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Das ARD-Magazin „Kontraste“ wirft der neuen Parteivorsitzenden vor, 2012 als Vizechefin des Landeselternbeirats in Baden-Württemberg einer Mitarbeiterin unrechtmäßig gekündigt zu haben. Für Esken kommt das politisch zur Unzeit.

Hat die neue SPD-Chefin Saskia Esken als frühere Vizevorsitzende des Landeselternbeirats Baden-Württemberg einer Mitarbeiterin im Jahr 2012 unrechtmäßig gekündigt? Das ARD-Magazin „Kontraste“ hatte über einen entsprechenden Vorwurf in einem Beitrag am Donnerstagabend berichtet. Demnach sollen rechtliche Zweifel an dem Vorgehen der 58-Jährigen bestehen.

Der SPD-Parteivorstand wollte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht dazu äußern. Der „Kontraste“-Redaktion teilte Esken mit: „Wir haben den Landeselternbeirat Baden-Württemberg als Vorstandsteam ab 2012 demokratisiert und zusammengeführt. Dass das nicht allen gefallen hat und wir dabei auch auf Widerstände gestoßen sind, versteht sich eigentlich von selbst.“

Der Vorgang spielte sich den ARD-Angaben zufolge nach der Wahl Eskens zur Vizechefin des Landeselternbeirats im Januar 2012 ab. Die Kündigung der Mitarbeiterin sei im Mai 2012 erfolgt und mit dem Vorwurf der „Illoyalität“ begründet worden. „Kontraste“ beruft sich auf eigene Recherchen. Esken wird dabei die Durchsuchung eines E-Mail-Accounts des Landeselternbeirats vorgehalten, den die betroffene Mitarbeiterin der Geschäftsstelle für den Austausch mit dem zurückgetretenen Vorsitzenden des Gremiums genutzt haben soll. Mehrere im Beitrag zitierte Arbeitsrechtsexperten kritisieren die Kündigung der Mitarbeiterin.

Politisch kommt der Beitrag für Esken zur Unzeit. Die Bundestagsabgeordnete, die in der SPD-Fraktion bislang wenig Rückhalt genoss, will in der kommenden Woche in Verhandlungsgespräche mit der Union treten. Am Donnerstag soll es darum gehen, welche Projekte CDU, CSU und SPD noch umsetzen wollen. Die Ergebnisse soll der SPD-Parteivorstand bewerten und ein Votum abgeben, ob die Koalition fortbestehen kann oder nicht.

Esken schaltet auf Angriff, sie droht der Union nun mit dem Koalitionsbruch. „Wir sind für die Gespräche mit der Union klar aufgestellt, jetzt müssen CDU und CSU ihren Teil liefern“, sagte die SPD-Chefin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in einem Interview. „Wenn das gut funktioniert und wir in den Inhalten vorankommen, dann bleiben wir in der Koalition. Wenn nicht, wird es schwierig.“ Eine „monatelange Hängepartie“ werde es dabei nicht geben, sagte Esken. Auch ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans verdeutlichte, dass es keine Garantie für ein Fortbestehen der Koalition gebe: „Wir bleiben konstruktiv. Es gibt aber von uns keinen Blanko-Scheck für den Rest der Legislaturperiode“, sagte er. Unterdessen wurde bekannt, dass der frühere SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ zum Jahresende aus der Partei austreten will. Er begründete den Schritt laut „Bild“-Zeitung mit dem Linksruck in der SPD.

(jd)