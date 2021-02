Steigende Infektionszahlen : Spahn mahnt zu Vorsicht in Öffnungsdebatte

Lothar H. Wieler (l), Präsident Robert Koch-Institut (RKI), und Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, beantworten vor der Bundespressekonferenz Fragen von Journalisten zur Corona-Lage. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Berlin Trotz hoher Inzidenzwerte pochen Wirtschaftsverbände auf Lockerungen des Lockdowns. Bund und Länder wollen in der kommenden Woche einen Stufenplan vorlegen. Doch von dem Zielwert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche sind die Länder weit entfernt.

In der Debatte um weitere Öffnungsschritte im Lockdown hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu Vorsicht gemahnt. Zunächst müsse etwa beobachtet werden, ob die Öffnungen von Schulen und Kitas die Ansteckungszahlen nach oben treiben oder nicht, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Der angestrebte Wert von maximal 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen sei vielerorts nicht erreicht – und für viele Länder derzeit auch nicht erreichbar.

Am kommenden Mittwoch wollen Bund und Länder bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz ein Konzept für stufenweise Öffnungen vorlegen. Das hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Aussicht gestellt. Zugleich zeichnet sich bei den Inzidenzwerten keine Entspannung ab. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 9997 Corona-Neuinfektionen, zudem wurden 394 weitere Todesfälle verzeichnet, wie aus den Zahlen vom Freitag hervorgeht. Vor genau einer Woche waren es 9113 Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag bei 63. Nur Baden-Württemberg, Berlin, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein schafften Inzidenzwerte unter 60.

Ungeachtet dessen machen mehrere Wirtschaftsverbände Druck für Öffnungen und sehen eine ungerechte Behandlung verschiedener Branchen. So forderten die Einzelhändler Merkel auf, am 3. März eine „vom Bund und von allen 16 Bundesländern getragene, einheitliche Öffnungsstrategie vorzulegen“. Dem Handel und seinen Beschäftigen müsse endlich eine tragfähige Zukunftsperspektive geboten werden, verlangten der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE) Josef Sanktjohanser und zahlreiche Topmanager der Branche in einem Brief an die Kanzlerin.

Nach wie vor vermisse die Wirtschaft eine klug zwischen Bund und Ländern abgestimmte Politik mit Impfkonzept, angepassten Hygieneregeln, Teststrategien und App-Lösungen, die funktionieren und bei denen Datenschutzregeln temporär krisenbedingt zur besseren Rückverfolgbarkeit der Infektionen suspendiert würden, heißt es in dem Brief. Dabei könne auf diesem Weg sowohl dem Gesundheitsschutz als auch den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Kosten des Lockdowns Rechnung getragen werden.

Die großen Hoffnungen, die auf mehr verfügbaren Schnell- und Selbsttests ruhen, dämpften Spahn und der Chef des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler am Freitag. Spahn sagte, diese könnten dem Einzelnen „mehr Trittsicherheit“ geben. Er erwarte, dass sie Teil des Alltags und zur Routine würden - etwa vor Besuchen in Restaurants oder bei Konzerten. Die PCR-Tests, also Labortests, blieben aber „der Goldstandard“, weil sie genauer seien.

Ähnlich äußerte sich RKI-Präsident Wieler. „Selbsttests sind keine Wunderwaffe“, sagte er. Die Erwartung, dass man sich für bestimmte Situationen „freitesten“ könne, sei nicht hundertprozentig zu erfüllen. Ein negatives Ergebnis sei eine Momentaufnahme und schließe eine Infektion nicht aus. Deshalb sei es wichtig, sich und andere auch weiter durch Abstandhalten, Maskentragen, Hygiene und Lüften zu schützen.

Unterdessen warf Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schwere Versäumnisse in der Pandemiebekämpfung vorgeworfen und vor einem Dauerlockdown gewarnt. „Das Vertrauen in Jens Spahn schmilzt aktuell schneller als die Gletscher in den Alpen“, sagte Bartsch unserer Redaktion. „Es kann nicht sein, dass der Gesundheitsminister den Bürgerinnen und Bürgern Verzicht zum Wohle der Gesundheit predigt, selbst aber die Gesundheit anderer leichtfertig aufs Spiel setzt. Ein weiteres Mal erweist Jens Spahn der Pandemiebekämpfung einen Bärendienst“, so der Linken-Fraktionschefs. Spahn sei als überzeugender Minister in die Pandemiebekämpfung gestartet – „und hat ein Jahr später den Kredit bei der Bevölkerung weitgehend verspielt“.

Zugleich warnte Bartsch davor, dass die Stimmung in der Bevölkerung im Zuge der kontroversen Debatte um Lockerungen der Corona-Beschränkungen kippen könnte. „Wir brauchen eine seriöse Öffnungsperspektive. Die einseitige Orientierung auf eine niedrige Inzidenz kann ansonsten zwangsläufig zu einem Dauerlockdown führen“, mahnte der Linken-Politiker an.

In einer Umfrage zeichnete sich bereits eine geringere Akzeptanz der Menschen für den Lockdown ab. Die Mehrheit der Deutschen möchte umgehend Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Nach dem neuen ZDF-„Politbarometer“ finden 56 Prozent der Befragten, dass jetzt gelockert werden sollte. 41 Prozent sind dagegen, 3 Prozent antworteten mit „Weiß nicht“.

(jd/jw/dpa)