Nach den Bund-Länder-Beratungen : Sozialverband NRW fordert mehr Tempo bei Impfung chronisch Kranker

Düsseldorf Bund und Länder haben Lockerungen beschlossen - auch bei höheren Infektionszahlen. Damit steigt aus Sicht des Sozialverbands das Risiko insbesondere für die vulnerablen Gruppen.

Dafür müsse zeitnah der Mechanismus geklärt werden, wie diese besonders gefährdeten Gruppen zügig zu einem Impftermin kämen: „Dabei muss man alle besonders gefährdeten Gruppen im Blick haben. Nicht nur für Menschen, die in Einrichtungen leben und arbeiten, sondern für alle vulnerablen Gruppen müssen schnell niedrigschwellige Lösungen gefunden werden, um es vielen Menschen aus diesen Gruppen leicht zu machen, ein Impfangebot anzunehmen“, so Schrewe. Auch dürften diese Menschen nicht durch das Vorziehen weiterer Gruppen bei der Impfpriorisierung nach hinten geschoben werden.

Dazu sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) unserer Redaktion: „Wir sollten nicht anfangen, verschiedene Impfgruppen gegeneinander auszuspielen.“ Fakt sei, dass der Impfstoff AstraZeneca nicht an Über-65-Jährige verimpft werden könne. „Wir haben uns deshalb entschlossen, diesen Impfstoff zunächst für die Berufsgruppen zu nutzen, die in der Priorisierungsgruppe zwei aufgelistet sind.“ Chronisch Kranke erhielten Ende März ein Impfangebot, mit dem jeweils für ihr Alter passenden Impfstoff. Lehrer, Erzieher und Polizisten werden in NRW bereits von der kommenden Woche an geimpft.