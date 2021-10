Nach zweitem Sondierungsgespräch : Grüne und FDP sehen gemeinsamen Austausch positiv

Die Spitzen von Grünen und FDP haben schon am Dienstag erste Vorgespräche über eine gemeinsame Regierungsbeteiligung geführt. Foto: dpa/Volker Wissing

Auch nach dem zweiten Sondierungsgespräch der beiden Parteien wird von guten Ansätzen gesprochen. Dennoch gebe es vor allem bei den Themen Klimaschutz und Finanzen noch viele offene Fragen.

Grüne und FDP haben nach ihrem zweiten Sondierungsgespräch von positiven Ansätzen gesprochen, aber auch von noch vielen offenen Fragen. Der Prozess hin zu einer möglichen gemeinsamen Regierung habe "in guter Atmosphäre begonnen", sagte FDP-Chef Christian Lindner nach dem gut zweistündigen Treffen am Freitag in Berlin. Er sprach von einer "großen gemeinsamen Verantwortung".