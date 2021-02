Gewalt gegen Frauen : Tatmotiv Frauenhass

Info

Aktion Um auf die Gewalt gegen Frauen und Mädchen weltweit hinzuweisen, hat sich das Aktionsbündnis „One Billion Rising“ gegründet. Wenn weltweit jede dritte Frau geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt wurde, sind das eine Milliarde Frauen (one billion), denen Gewalt angetan wird. Am 14. Februar hatte das Büdnis etwa Frauen weltweit dazu aufgerufen, öffentlich das Ende der Gewalt zu fordern. www.onebillionrising.de

Schutzsuchende Im Jahr 2017 gab es in Deutschland etwa 360 Frauenhäuser und rund 25 Frauenschutzwohnungen. Laut Schätzungen der Diakonie fliehen jedes Jahr etwa 17.000 Frauen in Deutschland in Einrichtungen dieser Art. Oft haben sie auch Kinder, so dass insgesamt jährlich rund 34.000 Menschen in den Schutzeinrichtungen unterkommen.

Partnerschaft Von Gewalt in der Partnerschaft sind überwiegend Frauen betroffen, aber nicht nur. Bei schwerer Körperverletzung betrug der Anteil weiblicher Opfer 2019 rund 85 Prozent. Bei Mord und Totschlag etwa 79 Prozent, bei Körperverletzung mit Todesfolge etwa 67 Prozent - 33 Prozent der Gewalttaten in diesem Bereich traf also Männer.

Hilfetelefon: 08000116016