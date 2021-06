Pinkwashing : Wie viel Regenbogen ist echt?

Eine Regenbogenfahne weht neben der EU-Flagge an der der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin. Foto: dpa/Christoph Soeder

Meinung Düsseldorf Die Debatte um die Regenbogenbeleuchtung der EM-Arena in München hat zu viel bunter Solidarität mit der Schwulen- und Lesbenbewegung geführt. Allerdings auch zu der Frage, wie ernst manche Bekenntnisse gemeint sind. Oder wozu sie sonst dienen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dorothee Krings Redakteurin der Rheinischen Post

Viele Fans in Deutschland haben gestern ein Zeichen gesetzt. Sie haben die Farben des Regenbogens zum EM-Spiel Deutschland-Ungarn ins Stadion getragen oder in den digitalen Netzwerken bunte Bilder geteilt. Sie haben sich damit solidarisch erklärt mit der Schwulen- und Lesbenbewegung und allgemeiner mit dem Kampf gegen Ausgrenzung und Hass. Aus dem Aktivismus einer Gruppe ist für einen Abend eine breite Bewegung geworden, ein Massenbekenntnis. Man kann natürlich fragen, wie viel Hype da mitspielt, wie tief die Identifizierung mit den Zielen der Schwulen- und Lesbenbewegung wirklich geht. Doch ist es immer misslich, Massenbewegungen mangelnde Differenzierung vorzuwerfen. Sehr viele Menschen haben gestern ein Zeichen für Toleranz gesetzt. Das ist in der Welt. Und das verändert Welt.

Allerdings macht all das die Regenbogenfarben auch attraktiv für Schönfärber. Denn längst werden die frohen Farben recht allgemein damit identifiziert, modern, kosmopolitisch, hochentwickelt, demokratisch zu sein. Darum kommen Unternehmen wie der Autohersteller BMW auf die Idee, ihre Logos in die Farben des Regenbogens zu tauchen – allerdings lieber nicht in Ländern wie Russland oder der Türkei. Zurecht werden solche Unternehmen dann mit dem Vorwurf des Pinkwashings konfrontiert. Das Wort setzt sich zusammen aus Pink, einer der Farben, die für die LGBTQ-Bewegung stehen, und whitewashing, also dem Reinwaschen von negativen Assoziationen. Die Öffentlichkeit hat aber meist ein feines Gespür dafür, wenn Zeichen nur vorgeschoben sind, wenn sie auf Kalkül beruhen statt auf Überzeugung.

Darum ist es auch gewagt, wenn Politiker wie CSU-Chef Markus Söder sich am Mittwochabend mit Regenbogenmaske ins Stadion setzen, während seine Partei die Regenbogen-Beflaggung am Bayerischen Landtag verhinderte. Es hätte gute Gründe für dieses Zeichen an einem demokratischen Gebäude gegeben und auch Argumente dagegen. Und natürlich kann niemand Markus Söder absprechen, für Toleranz zu sein. Aber gerade Politiker riskieren das Wichtigste, was sie haben, ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie sich plötzlich mit Zeichen hervortun, ohne dass ihnen vorher ähnlich ambitionierte Taten in dieser Richtung vorausgegangen wären.

Ähnlich schwierig ist die Wortwahl von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Verurteilung des homophoben Gesetzes, das Ungarn gerade erlassen hat und das dort verbietet, in Jugendmedien Homosexualität und Transgenderidentität als Teil des Lebens darzustellen. Das Gesetz eine „Schande“ zu nennen, ist richtig, denn es verstößt gegen die Grundwerte der EU. Allerdings hat Ungarn sich etwa wegen seiner offensiv menschenrechtsverachtenden Haltung in der Flüchtlingspolitik oder durch Verstöße gegen Kunst- und Pressefreiheit im eigenen Land schon längst aus der Wertegemeinschaft, die die EU auch sein will, verabschiedet. Gefolgt ist wenig. Erst jetzt, da über ein Fußballspiel eine breite Öffentlichkeit geschaffen wurde, will auch die EU punkten.