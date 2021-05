Neue Technologie : Software soll beim Kampf gegen sexualisierte Gewalt helfen

Razzia wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie in einem Wohnhaus in Herdecke. Archiv-Foto: Alex Talash/dpa Foto: dpa/Alex Talash

Düsseldorf Künstliche Intelligenz kann einem Forschungsprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen zufolge im Netz mit 92-prozentiger Genauigkeit Kinderpornografie ausfindig machen. Opfer können schneller von ihrem Leid erlöst und Tatverdächtige zügiger identifiziert werden.

Die Landesregierung will künftig im Kampf gegen sexualisierte Gewalt an Kindern Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Eine neue Software sei in der Lage, mit 92-prozentiger Treffsicherheit strafbare Inhalte im Internet von legalen zu unterscheiden, sagte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) am Dienstag nach Abschluss eines Forschungsprojekts. Damit sei es möglich, große Datenmengen innerhalb kürzerer Zeit auszuwerten und die Täter schneller zu überführen. Die Software könne die Ermittler der Staatsanwaltschaften beim Vorsortieren unterstützen, dafür sorgen, dass den schlimmsten Verdachtsfälle zuerst nachgegangen werde und das Alter der Opfer erkennen. Das letzte Urteil liege aber bei den Ermittlern.

Biesenbach erklärte die Forschungsarbeit am Dienstag für abgeschlossen. Nun müsse die Ausschreibung für die notwendige Infrastruktur in den Behörden auf den Weg gebracht werden: „Die KI ist in der Fläche einsetzbar, sobald die dafür erforderliche Infrastruktur aufgebaut ist.“ Das bedürfe, weil es sich nicht mehr um einen Forschungsaspekt handele, der Ausschreibung. „Mit Blick auf die besondere Bedeutung der Bekämpfung von Kindesmissbrauch und dessen Darstellungen im Internet werden wir alles dafür tun, diesen Prozess im Rahmen der rechtlichen Erfordernisse so kurz wie möglich zu halten“, sagte Biesenbach, ohne konkreter zu werden. Es werde aber angestrebt, die dafür vorgesehenen Haushaltsmittel in jedem Fall noch in diesem Jahr zu verausgaben.