Entscheidung im März? : Söder will mehr Zeit für Kanzlerkandidatur

Markus Söder am Rande der Aufzeichnung des ARD-Sommerinterviews vor der Kulisse des Reichstagsgebäudes in Berlin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin Der CSU-Chef empfiehlt eine Entscheidung erst im März und warnt vor zu viel Siegesgewissheit. Wesentlichen Anteil an den guten Umfragewerten der Union gebühre der Kanzlerin. Und parallel zu der solle ein Kanzlerkandidat nicht zu lange auftreten.

Auch im ARD-Sommerinterview betonte Söder die Offenheit der Entscheidung und warnte vor der Einschätzung, mit den derzeit für die Union günstigen Umfragewerten automatisch „ins Kanzleramt surfen“ zu können. Diese seien nicht reell und auch auf die gute Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Corona-Krise zurückzuführen. Merkel tritt im Herbst nächsten Jahres nicht erneut an. Auch ihre Nachfolgerin im Parteivorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer, hatte sich selbst aus dem Rennen genommen und will zudem den Parteivorsitz Anfang Dezember abgeben. Um die Nachfolge bewerben sich der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Fraktionschef Friedrich Merz und der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, Norbert Röttgen.

Alle drei liegen bei den Antworten auf die Frage nach den Kanzlerpräferenzen in der Bevölkerung weit abgeschlagen hinter Söder. Der machte darauf aufmerksam, dass die Bayern ihn mit großer Mehrheit als Ministerpräsident behalten wollen. Wenn er selbst betone, dass seine Aufgabe in Bayern liege, sei das nicht nur so dahergesagt. Mit gutem Grund habe die CDU stets den Kanzler gestellt und nicht die CSU. Es bleibe dabei, dass dem neuen CDU-Vorsitzenden das Vorschlagsrecht zustehe. Zuvor hatte Söder ein Vetorecht für die CSU reklamiert. Die drei CDU-Kandidaten hatten klargemacht, dass für sie der CDU-Vorsitz im Dezember und die Kanzlerkandidatur im nächsten Jahr zusammengehören. Aus diesem Grund waren von der CDU in Baden-Würrttemberg Vorschläge gekommen, dass Jens Spahn für den CDU-Vorsitz kandidieren solle und Söder als Kanzlerkandidat in Frage komme. Bislang tritt Spahn als Teamspieler mit Laschet zusammen auf.