Russische Banken : So sicher ist das Geld der deutschen Sparer

So sicher ist das Geld der deutschen Sparer

Die Sberbank-Europe-Zentrale in Wien Foto: dpa/Roland Schlager

Düsseldorf Rund fünf Milliarden Euro könnten deutsche Sparer bei europäischenTöchtern russischer Banken angelegt haben. Das Geld wird über die gesetzlichen und private Sicherungssysteme in Europa geschützt.

Eine Bank, die Anlegern 1,5 Prozent Zinsen für deren Erspartes bietet, ist für Investoren natürlich attraktiver als ein Institut, bei dem man im Zweifel sogar noch Negativzinsen zahlen muss. Dieser einfachen ökonomischen Weisheit getreu haben in den vergangenen Jahren auch deutsche Sparer Geld angelegt bei russischen Geldhäusern, die jetzt im Rahmen der EU-Sanktionen vom internationalen Zahlungsverkehrssystem Swift ausgeschlossen worden sind. Über einige europäische Töchter dieser Häuser ist nach dem massiven Abzug von Geldern ein Moratorium verhängt worden, das heißt, sie dürfen keine Zahlungen mehr annehmen und auch kein Geld mehr auszahlen – bis auf 100 Euro monatlich, die jeder persönlich abheben kann, wenn er damit seinen täglichen Bedarf deckt. Was bedeutet die aktuelle Lage für deutsche Sparer?

Moratorium Ein solches Zahlungsverbot wird verhängt, wenn einer Bank die Zahlungsunfähigkeit droht. Das ist bei der Sberbank-Tochter Sberbank Europe AG (Wien) und mehreren Töchtern in Mittel- und Osteuropa der Fall, weil im Zuge des Ukraine-Krieges und der EU-Sanktionen immer mehr Geld abgehoben wurde. Angeordnet wird ein Moratorium von der EU-Bankenaufsicht, umgesetzt in diesem Fall von der österreichischen Finanzmarkt­aufsichts­behörde FMA, dem Pendant zur deutschen Bafin. Das Moratorium gilt zunächst nur bis zum Ablauf des 1.März.

Volumen Geld angelegt haben auch deutsche Investoren bei Sberbank Direct, der Frankfurter Niederlassung der Sberbank Europe. Auch die VTB Direktbank (Frankfurt) hat in Deutschland Kundengelder eingesammelt. Bei der Sberbank war bisher von 65.000 Kunden in Deutschland und Österreich die Rede, bei der VTB Direktbank, der deutschen Niederlassung der ebenfalls in Frankfurt ansässigen VTB Europe SE, ist sogar von 180.000 Kunden die Rede. Über sie ist bisher kein Moratorium verhängt worden. Insgesamt könnten allein bei Sberbank und VTB zusammengerechnet bis zu fünf Milliarden Euro deutsches Anleger-Geld geparkt sein.