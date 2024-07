Smartphones verändern die Kindheit Generation Trau-mich-nichts

Viele Eltern sehen diese Probleme, aber sie bekommen die Tür in die virtuelle Welt nur schwer wieder zu. In den meisten Familien gibt es endlose Diskussionen über Handyzeiten und die Frage, welche Apps und Spiele schon Kinder nutzen dürfen. Spätestens in der Pubertät eskaliert das meist. Der Druck für die Eltern ist stets der Hinweis auf „die anderen“. Wenn mein Kind kein Smartphone bekommt, bleibt es außen vor, kann nicht mithalten, sich nicht verabreden. So bekommen immer jüngere Kinder Smartphones in die Hand. Oft fällt der Startschuss fürs eigene Gerät mit dem Übergang in die weiterführende Schule. Doch plötzlich gibt es Mitschülerinnen oder Mitschüler, die schon zum Geburtstag in der 4. Klasse bedacht werden. So rückt der Erwerb immer weiter nach vorne. Eltern brauchen Nerven, um da hart zu bleiben. Und Problembewusstsein. Klassen unterteilen sich heute in Kinder mit „Handyzeiten“ und solche ohne. „Die digitale Kluft besteht nicht mehr darin, dass arme Kinder und ethnische Minderheiten weniger Zugang zum Internet haben, wie man es zu Beginn der 2000er-Jahre befürchtete, sondern, dass sie dort weniger Schutz genießen“, schreibt Haidt mit Blick auf die USA.