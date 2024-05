Pro-palästinensische Protestcamps an Unis antisemitisch? Antisemitismusforscher – „Man muss sich das in allen Fällen genauer anschauen“

Eine Infragestellung des Existenzrechts Israels spiegele sich etwa in solchen Parolen wie „From the river to the sea - Palestine will be free“, erläuterte der Antisemitismusforscher. Darin stecke, dass es keinen israelischen Staat mehr geben, sondern das ganze Gebiet „Palästina“ sein solle. Dann gäbe es keinen Platz mehr für Jüdinnen und Juden. Diese Forderung hätten unter anderem Akteure wie die Hamas aufgemacht. Dass es dann auch nicht mehr nur um Vertreibung gehe, habe der Angriff am 7. Oktober gezeigt. Wenn jemand dies nicht aus einer antisemitischen Einstellung aufgreife, „dann kann man doch eine gewisse Naivität und eine gewisse Bereitschaft, das in Kauf zu nehmen, unterstellen“, unterstrich der Forscher.