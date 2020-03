Digitalisierung : Schulze will Netflix und Co. grüner machen

Schulze will Netflix und Co. grüner machen

Berlin Die Umweltministerin fordert ein Energielabel für Handys und Laptops und die Umstellung von Rechenzentren auf Ökostrom.

Tabletcomputer spielen Videos von Youtube und Netflix ab, Kühlschränke kommunizieren mit dem Smartphone, Autos fahren alleine, Maschinenparks in Fabriken sollen autonom arbeiten können. All das produziert Massen an Daten, erfordert immer höhere Rechenleistungen, braucht immer mehr Strom. Damit die Digitalisierung aber nicht zum Beschleuniger des Klimawandels wird, will Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) eine „umweltpolitische Digitalagenda“ umsetzen und dabei auch Giganten wie Google und Apple in die Pflicht nehmen.