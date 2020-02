Prämien : Schulze will Autos mit hohem Spritverbrauch teurer machen

Berlin Vor allem der Verkehrsbereich muss liefern, damit Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2030 erreicht. Die Umweltministerin stößt nun die Debatte um eine Reform der KfZ-Steuer erneut an. Vor allem die CSU hält dagegen – auch beim Tempolimit.

Die hatte in ihrem umstrittenen Klimapaket im vergangenen September eine solche Reform vorgesehen – ein entsprechender Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) steht jedoch noch aus. Nach den damals mehr als 18-stündigen Verhandlungen zwischen Union und SPD hatte sich die Koalition darauf geeinigt, die KfZ-Steuer stärker an den CO 2 -Emissionen ausrichten zu wollen. Mit der neuen KfZ-Steuer solle es eine „deutlich stärkere Lenkungswirkung beim Neuwagenkauf hin zu emissionsärmeren bzw. emissionsfreien Antrieben“ geben. Für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2021 soll die Steuer anhand der CO 2 -Emissionen pro Kilometer berechnet und oberhalb von 95 Gramm CO 2 je Kilometer in zwei Stufen erhöht werden.