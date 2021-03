Corona-Pandemie : Schulen bleiben im Wechselunterricht

Selbsttest in der Schule. Foto: Federico Gambarini/dpa Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Am Freitag beginnen in NRW die Osterferien. Wie es mit dem Unterricht und Selbsttests weitergeht, hat das Schulministerium am Donnerstag bekannt gegeben.

Die Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen auch nach den Osterferien allenfalls Wechselunterricht anbieten. Das geht aus einer Schulmail vom Donnerstag hervor. Darin heißt es: „Sofern es die Lage zulässt, soll der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen Beschränkungen stattfinden.“

Städte und Gemeinden mit hohen Inzidenzen könnten aber weiterhin wie bisher Ausnahmeregelungen erwirken und ihren Präsenzunterricht einstellen, sofern die Landesregierung zustimme. Die entsprechenden Regelungen der kreisfreien Städte Hagen und Wuppertal sowie der Kreise Düren, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis und Siegen-Wittgenstein seien nur bis zum Beginn der Osterferien befristet.

Zu den Selbsttests heißt es in der jüngsten Schulmail, Ziel sei es, jedem Schüler einer weiterführenden Schule zweimal wöchentlich Tests anzubieten. Zudem sei die Landesregierung bestrebt, den Schülern der Primarstufe (Grund- und Förderschulen) schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes Testangebot machen zu können. Hierbei sei zu berücksichtigen, ob es passgenaue Testmöglichkeiten gebe. Auch Lehrer sollen sich künftig selbst testen – und nicht mehr durch geschultes Personal.

Wie genau es nach den Ferien weitergeht, soll in den nächsten beiden Wochen mit den beteiligten Verbänden besprochen werden. Das Schulministerium schränkte aber ein: „Die Landesregierung wird hierzu das Infektionsgeschehen weiterhin intensiv beobachten, ebenso könnten weitere Beschlussfassungen der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, die für den 12. April 2021 zu erwarten sind, dann Berücksichtigung finden.“

Die Osterferien in NRW beginnen am 26. März und enden am 9. April.

(kib)