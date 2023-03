Alarm-Studie der Bertelsmann Stiftung Jedes Jahr 50.000 Jugendliche ohne Schulabschluss in Deutschland

Größere Unterschiede lassen sich zudem im Zeitverlauf erkennen: Während die Quote in Bremen, Rheinland-Pfalz und im Saarland seit 2011 gestiegen ist, ist sie im selben Zeitraum in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und am deutlichsten in Mecklenburg-Vorpommern gesunken. In Nordrhein-Westfalen waren es im Jahr 2021 5,9 Prozent — im Zehn-Jahres-Vergleich ein konstanter Wert. Die höchste Quote von Schulabgängern ohne Abschluss in NRW hat Gelsenkirchen (9,6 Prozent), Bottrop ist mit 2,8 Prozent am besten aufgestellt.