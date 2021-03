Corona-Pandemie : Schüler sollen sich im Unterricht selbst testen

Schule in Coronazeiten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Jeder Schüler soll sich ab 15. März in Nordrhein-Westfalen einmal wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. Doch das wird wohl nicht von Anfang an klappen - es fehlt an Tests.

Schüler in NRW sollen sich im Präsenzunterricht künftig selbst auf das Coronavirus testen. „Die Testungen (Selbsttests) finden während der Unterrichtszeit in der Schule statt“, heißt es in einer Mitteilung des NRW-Schulministeriums am Donnerstag. Sie seien für die Schüler freiwillig, die genauen Einzelheiten des Ablaufs lege die Schule fest. Lehrkräfte oder weiteres schulisches Personal würden den Testvorgang beaufsichtigen.

In NRW startet nächste Woche der Wechselunterricht für alle Jahrgänge. Früheren Aussagen zufolge soll jedem Schüler ein kostenloser Test pro Woche möglich sein. In der Mitteilung heißt es nun, die Landesregierung arbeite daran, bereits vor den Osterferien ab dem 15. März insgesamt 1,8 Millionen Tests für die Schulen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung stellen zu können. Allerdings müssten die Planungen zur Beschaffung und Auslieferung darauf Rücksicht nehmen, dass sich der Markt für Selbsttests „gerade erst entwickelt und sehr große Mengen derzeit noch nicht gesichert verfügbar sind.“ Die erste Lieferung werde am 16. März erwartet und soll an die weiterführenden Schulen gehen. Die Grundschulen würden nach den Osterferien einbezogen.