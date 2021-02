Trotz Unterrichtsausfalls : Schüler können dieses Jahr wieder sitzenbleiben

Medizinische Maske auf einem Schülerpult. Foto: Matthias Balk/dpa Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Zur Schule gehen, ohne sitzen zu bleiben - diese Zeiten sind in NRW vorbei. Allerdings soll es zugleich auch mehr Möglichkeiten für Nachprüfungen geben, um den Sprung ins nächste Schuljahr doch noch zu schaffen. Besondere Regeln gelten auch für Abiturienten.

Schüler in NRW können in diesem Jahr trotz Pandemie sitzenbleiben. „Es wird Versetzungsentscheidungen geben“, so Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Es würden aber auch die Möglichkeiten für Nachprüfungen erweitert. „Blaue Briefe“, die ankündigen, dass eine Versetzung gefährdet ist, soll es wie im Vorjahr nicht geben. Daher können schlechtere Leistungen in einem Fach aus dem zweiten Halbjahr nicht in die Versetzungsentscheidung am Schuljahresende einfließen.

Das Schulministerium weicht damit von seiner früheren Haltung ab. Im Vorjahr hatten Schüler aufgrund der Pandemie nicht sitzenbleiben können. Eltern- und Schulleiterverbände hatten sich zuvor gegen erneute automatische Versetzungen ausgesprochen, um die Schüler nicht in falscher Sicherheit zu wiegen.

Die Kinder und Jugendlichen können aber dieses Jahr freiwillig ein Schuljahr wiederholen, ohne dass es ihnen auf ihre Höchstverweildauer an der Schule angerechnet wird. Am Ende der Erprobungsstufe, also der Jahrgänge 5 und 6, soll die Klassenkonferenz lediglich eine Aussage darüber treffen, ob ein Schüler für die jeweilige Schulform geeignet ist. Die Entscheidung, ob das Kind eine Klasse wiederholen oder die Schule verlassen soll, liegt aber in diesem Schuljahr bei den Eltern.