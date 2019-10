Klimaschutz : Scholz rechnet mit 19 Milliarden Euro aus CO2-Bepreisung

Berlin Damit die Bürger beim Klimaschutz mitziehen, plant die Koalition viele Förderprogramme und Entlastungen. Gar nicht so einfach für einen Finanzminister, der keine neuen Schulden machen will.

Die geplante Anhebung der Luftverkehrssteuer solle wiederum die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets finanziell abdecken, damit der Bundeshaushalt unterm Strich weiterhin ausgeglichen bleibt – also ohne Neuverschuldung auskommt. Auch die Kfz-Steuer für emissionsstarke Neufahrzeuge will die Bundesregierung erhöhen. Daraus erwartet Minister Scholz Mehreinnahmen von rund einer Milliarde Euro in den Jahren 2021 bis 2023. In dem Papier betont der Vizekanzler, dass das Geld direkt in Klimaschutzmaßnahmen oder Vergünstigungen für die Bürger fließen soll. So bestehen die geplanten Entlastungen der Verbraucher etwa aus einem höheren Steuerbonus bei der Pendlerpauschale, niedrigeren Strompreisen durch eine Absenkung der Ökostromumlage und höheren Wohngeldzuschüssen. Insgesamt sind Vergünstigungen von rund 5,4 Milliarden Euro bis 2023 geplant. Das restliche Geld werde in Förder- und Anreizprogramme fließen, damit Deutschland seinen Kohlendioxid-Ausstoß reduzieren und bis 2030 seine EU-Verpflichtungen einhalten könne, heißt es in Scholz’ Papier.