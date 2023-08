“Weniger öffentlicher Streit“ Scholz mahnt mehr Disziplin in der Ampel an

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Ampel-Koalition zu mehr Disziplin mit weniger öffentlichem Streit ermahnt. „Ich glaube, alle wären gut beraten, dass sie aus internen Diskussionen, die wir notwendigerweise führen müssen als Koalition, als Regierung in einer Demokratie, erst berichten, wenn die Ergebnisse feststehen“, sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in einem Interview der Sender Sat.1 und ProSieben. „Die aktuelle Entwicklung ist ja vielleicht für den einen oder die andere eine Mahnung gewesen, es auch so zu halten.“