Zum Streit in der Linken Wenn Sahra Wagenknecht geht

Wagenknecht sollte endlich den Mut haben, sich klar zu ihren politischen Zukunftsplänen zu bekennen – und gehen. Damit würde sie der Linken jene innere Klarheit zur Klärung der eigenen Verhältnisse zurückgeben, die die Partei für den Überlebenskampf braucht. Energie haben die führenden Akteure genug verschossen. Denn so paradox es klingen mag: In dem Zerwürfnis mit Wagenknecht liegt auch eine Chance für die Linke, von der die Wählerinnen und Wähler schon länger nicht mehr wissen, wofür die Linke eigentlich steht. Die Partei könnte sich ohne Wagenknecht wieder klarer profilieren und womöglich Menschen wieder an sich binden, die von der SPD wie den Grünen in der Ampel enttäuscht sind.