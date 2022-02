Eskalation in der Ukraine : Putin schockt Scholz und den Westen

Putin und Scholz bei ihrem Treffen im Kreml vor einer Woche. Foto: AP/Mikhail Klimentyev

Analyse Moskau/Berlin Noch am Wochenende warnte Kanzler Scholz: „Wir dürfen nicht naiv sein.“ Jetzt hat Putin ernst gemacht. Russland schickt Soldaten in den Osten der Ukraine, erklärt dem Westen quasi den Krieg. Für die neue Bundesregierung wird die Eskalation zu einer heftigen Bewährungsprobe.

Es ist eine Szene mit Symbolcharakter. Kaum legte Olaf Scholz am Montagabend den Telefonhörer nach der Krisenschalte mit US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf, da hagelte es neue Eilmeldungen aus Moskau.

Der russische Präsident Wladimir Putin ordnete an, „Friedenstruppen“ in die sogenannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine zu schicken. Zuvor hatte Putin auf beispiellose Art und Weise in einer TV-Ansprache an das russische Volk der Ukraine das Recht auf Souveränität abgesprochen und die beiden von Kiew abtrünnigen Regionen förmlich anerkannt. Damit nahm das Unheil seinen Lauf, die seit Wochen und Monaten befürchtete Eskalation im Konflikt um die Ukraine ist eingetreten.

Die Mitteilung, die die Bundesregierung um 22:41 Uhr verschicken ließ, wirkte so, als komme der Westen bei dem mörderischen Tempo, das Putin vorlegt, kaum hinterher. So erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit, Scholz, Biden und Macron seien sich einig gewesen, dass Russland mit der einseitigen Anerkennung der umstrittenen Teilrepubliken einen klaren Bruch des Minsker Abkommens vollzogen habe. „Deutschland, Frankreich und die USA verurteilten die Entscheidung des russischen Präsidenten scharf.“ Dieser Schritt werde nicht unbeantwortet bleiben. Außerdem erklärten sich der Bundeskanzler, der US-Präsident und der französische Präsident solidarisch mit der Ukraine und würdigten die bislang zurückhaltende Reaktion des Landes unter Führung von Präsident Wolodymyr Selensky. „Die Partner waren sich einig, nicht nachzulassen in ihrem Einsatz für die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine. Zugleich werde man sich nach Kräften dafür engagieren, eine weitere Eskalation der Lage zu verhindern.“

Kaum war diese Depesche in der Welt, da war sie überholt. Putin schaffte auf dem Boden der Ukraine Fakten. Dabei hatte Scholz noch gehofft, mit seinen Besuchen in Kiew und Moskau einer diplomatischen Lösung nähergekommen zu sein. Das von Angela Merkel mit verhandelte Minsker Friedensabkommen, das Normandie-Format von Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich, auf das Scholz so viel setzte? Sind mit diesem 21. Februar in Rauch aufgegangen.

Im Kreml hatte der SPD-Kanzler vor genau einer Woche einen selbstbewussten Auftritt hingelegt. Er kritisierte vor der Weltpresse das Verbot von Menschenrechtsorganisationen und die Schließung des Deutsche-Welle-Büros in Moskau. Passend zum Besuch des Kanzlers machten Informationen die Runde, Moskau habe erste Truppen von der ukrainischen Grenze zurückgezogen. Die Gäste aus Berlin sollten sich wohl in Sicherheit wiegen, die Berichte stellten sich später als falsch heraus. Putin rüstete weiter auf, er folgte seinem Plan, wie man rückblickend weiß.

In der Pressekonferenz behauptete Putin damals bereits, in den russlandtreuen Republiken im Osten der Ukraine finde ein Genozid statt. Das wies Scholz später als Unsinn zurück. Im Kreml erklärte Scholz auch, ein Nato-Beitritt der Ukraine stehe nicht auf der Tagesordnung. Das sollte Putin besänftigen. Und direkt an Putin gerichtet sagte Scholz dann mit einem Grinsen: „Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich wieder in unseren Ämtern begegnen wird, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein. Ich habe jedenfalls das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig.“ Unterschätzte der Kanzler die Entschlossenheit des russischen Präsidenten, der seit Jahren die Ausdehnung der Nato in Osteuropa geißelte und in einem bemerkenswerten Aufsatz vor einem Jahr Russen, Ukrainer und Belarussen als historisch ein Volk beschrieb?

Bei der Münchener Sicherheitskonferenz am vergangenen Samstag gab Scholz in einer Fragerunde Einblicke in das vierstündige Gespräch mit Putin im Kreml, das der Kanzler am anderen Ende des berühmt gewordenen sechs Meter langen Tisches geführt hatte: “Putin hat sich ja als Historiker betätigt und Texte geschrieben. Das hat auch im Gespräch mit ihm eine große Rolle gespielt.“ In seiner Rede in München warnte Scholz zuvor, der Frieden in Europa könne nur gewahrt werden, „wenn die Grenzen nicht mehr verschoben, wenn sie akzeptiert bleiben.“ Und der Kanzler betonte: „Wir dürfen nicht naiv sein, das ist entscheidend.“

Bis zuletzt hoffte Scholz, Putin von einer Eskalation abhalten zu können. Auch Macron versuchte noch am Montag, in stundenlangen Schalten mit Biden und Putin einen Last-Minute-Gipfel der beiden Großmächte hinzubekommen, um die Lage zu entschärfen. Vergeblich. In seiner Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede rechnete Putin am Montag mit der Ukraine ab. Kiew sei ein Marionetten-Regime des Westens, korrupt und blutrünstig, strebe außerdem mit Hilfe des Westens angeblich nach Atomwaffen. Die Vorwürfe sind hanebüchen - doch die Suada dürfte sich allein an die russische Bevölkerung gerichtet haben, um die Kriegstreiberei zu rechtfertigen.

Zu welchen Sanktionen greifen Europa und die USA?

Noch am späten Abend reagierten die EU und die USA. Bestehende, nach der Annexion der Krim gegen Russland verhängte Sanktionen wurden verschärft. Doch wann kommt das ganz große Besteck, wie weit will der Westen gehen?

Der frühere Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel fordert nach der Anerkennung der Regionen Luhansk und Donezk als unabhängige „Volksrepubliken“ wirklich schmerzhafte Sanktionen gegen Putin. „Wenn wir jetzt nicht hart reagieren, macht sich der Westen lächerlich“, sagte Gabriel unserer Redaktion. Es sei enorm wichtig, dass der Westen jetzt erste und effektive Sanktionen beschließe, „aber immer noch genug in der Hinterhand haben muss, um im Fall der russischen Militärintervention draufzusatteln“. Entscheidend sei, dass Europa und die USA in der Krise geschlossen agierten, betonte der langjährige SPD-Vorsitzende.

Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, sieht das so: „In einem Punkt hat Putin verloren. Er hat es nicht geschafft, den Westen, die EU und die Nato zu spalten“, sagte Roth, der von 2013 bis 2021 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt war. Der Westen müsse beim Sanktionsregime unbedingt zusammenbleiben. „Ich würde dazu raten, schnell und kaskadenhaft vorzugehen. Nicht aus Angst vor Putin, sondern um noch Schlimmeres zu verhindern. Das Schlimmste wäre ein heißer Krieg in der Ukraine.“ Positiv sei, dass die EU gemeinsam mit den USA die vergangenen Wochen genutzt habe, weitreichende Sanktionen klug vorzubereiten.

In der Eskalation gegenüber der Ukraine sieht Roth eine Zäsur für Europa. Putin habe in seiner Wutrede erkennbar versucht, mit den vergangenen 30 Jahren seit dem Fall des Eisernen Vorhangs aufzuräumen. „Er knüpft immer wieder an sein Lebenstrauma an, den Zerfall der Sowjetunion. Und das versucht er jetzt zu revidieren. Er untergräbt damit im Prinzip das Existenzrecht der Ukraine“, sagte der SPD-Politiker. Putins aktuelles Vorgehen erinnere an die Georgien-Krise, wo Abchasien und Südossetien von Russland anerkannt wurden. „Es wird uns nun wieder etwas vorgegaukelt. Luhansk und Donezk werden nicht unabhängige Staaten, sondern geraten komplett unter das Kuratel Russlands. Das ist sehr bitter, besonders für die Ukraine.“

Dazu komme der faktische militärische Anschluss von Belarus an Russland. In Belarus befinden sich nach gemeinsamen Manövern beider Länder Zehntausende russische Soldaten. Nicht zu vergessen sei Putins kürzliches Eingreifen in Kasachstan, wo Unruhen in der Bevölkerung blutig niedergeschlagen worden waren. „Das alles zeigt: Putins Machtanspruch umfasst das gesamte östliche Europa“, sagte Roth. Die Angst in der Region dürfte riesengroß sein, was der Kreml-Chef noch vorhaben könnte.