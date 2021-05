Ärger nach Facebook-Äußerung : Habeck nennt Parteiausschlussverfahren gegen Palmer „unvermeidlich“

Berlin Der Stress der Grünen mit Boris Palmer wird noch andauern. Die Bundesvorsitzenden verteidigen das Parteiausschlussverfahren gegen den Tübinger Oberbürgermeister. Doch es gibt Zweifel von Experten und aus den eigenen Reihen. Wird der Fall den Bundestagswahlkampf überschatten?

Die Grünen werden sich im Bundestagswahlkampf auf eine längere Auseinandersetzung mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer einstellen müssen. Das Parteiausschlussverfahren, das die Grünen in Baden-Württemberg gegen Palmer anstreben, könnte sich nach Angaben aus Parteikreisen zwischen drei und sechs Monaten hinziehen.

Grünen-Chef Robert Habeck bezeichnete das Verfahren am Montag als „unvermeidlich“, nachdem sich Palmer am Freitag auf seiner Facebook-Seite über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo geäußert hatte. Habeck nannte das Posting „beleidigend und rassistisch“ und „eines Oberbürgermeisters ungehörig“. Palmer selbst versicherte, er habe mit seinem Posting keine Aufmerksamkeit erhaschen wollen und das Ausmaß der Empörung unterschätzt.

Palmer hatte sich auf Facebook über den früheren Fußball-Nationalspieler Dennis Aogo geäußert. Dabei benutzte Palmer am Freitag einen rassistischen und obszönen Begriff aus einem Aogo zugeschriebenen Zitat und kommentierte, nach eigenen Angaben ironisch: „Der Aogo ist ein schlimmer Rassist.“ Zur Begründung verwies er auf einen nicht-verifizierten Facebook-Kommentar, in dem ohne jeden Beleg behauptet worden war, Aogo habe für sich selbst das N-Wort benutzt. Mit dem Begriff N-Wort wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Habeck betonte, dass es wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen der Parteiführung und Palmer gekommen sei, immer wieder hatte der Oberbürgermeister mit Äußerungen etwa über Flüchtlinge provoziert. Habeck sagte, man habe „viele Worte gewechselt und viele Hände ausgestreckt“. Jetzt, da sind sich die Grünen in Baden-Württemberg weitgehend einig, ist jedoch das Maß voll. Habeck sieht in dem Verfahren, zu dessen Länge er sich nicht äußern wollte, eine Chance, den Streit nun über ein geordnetes Verfahren zu klären.

Doch es gibt Zweifel. „Nicht wenige bei uns sehen das Ausschlussverfahren als wenig hilfreich für uns an, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf“, sagt ein Bundestagsabgeordneter. „Man hätte seine Entgleisung verurteilen, dann aber deeskalieren müssen. Das war eine Überreaktion seines Kreisverbands in Baden-Württemberg, die nicht zu Ende gedacht ist: Boris Palmer wird das Ausschlussverfahren gewinnen, weil es keine rechtliche Handhabe gibt ihn wirklich auszuschließen“, so der Abgeordnete vom Realo-Flügel der Grünen. „Er wird einfach sagen, sein Posting war als ironische Satire gemeint, da lässt sich ihm juristisch keine schwerwiegende Verletzung der Satzungsregeln nachweisen.“