Dritte Corona-Welle : RKI-Chef Wieler warnt vor 100.000 Neuinfektionen pro Tag

German Health Minister Jens Spahn, right, and Lothar H. Wieler, left, president of the Robert-Koch-Institute, address the media during a press conference in Berlin, Germany, Friday, Feb. 19, 2021. (AP Photo/Michael Sohn, pool) Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Trotz monatelanger Schließungen hat sich das Coronavirus bisher nicht wirklich eindämmen lassen - im Gegenteil. Vor Ostern rückt daher die Corona-Notbremse in den Blick. Doch wie hart wird sie angezogen?

Angesichts einer starken Verbreitung der Virusmutationen und einer Debatte um weitere Öffnungsmaßnahmen nach Ostern hat der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, vor einem dramatischen Anstieg der Infektionszahlen gewarnt. „Uns stehen sehr schwere Wochen bevor“, sagte Wieler am Freitag in Berlin. Deutschland stehe am Anfang der dritten Welle, die wohl schlimmer als die ersten beiden sein werde. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Fallzahlen stark steigen.“ Von der Mutante B.1.1.7 seien besonders Berufstätige, aber auch Kinder und Jugendliche betroffen. Ansteckungen gebe es vor allem in privaten Haushalten, aber auch in Kitas, Schulen und am Arbeitsplatz. Wieler warnt eindringlich vor einem drastischen Anstieg der Neuinfektionen: „Klar, das können dann auch 100.000 pro Tag werden", sagt er.

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte die Sorge vor steigenden Fallzahlen und forderte die Bevölkerung auf, an Ostern von Reisen abzusehen. Dieses Osterfest sei noch nicht wieder so zu gestalten wie gewohnt, sagte Spahn. Deutschland sei wahrscheinlich „im letzten Teil dieses Pandemie-Marathons“ angekommen - und da wirke nicht selten „jeder weitere Schritt wie eine Tortur“. So gehe es wohl vielen gerade.

Spahn sagte, momentan stiegen die Infektionszahlen zu schnell, und die ansteckenderen Virusvarianten machten die Lage besonders gefährlich. „Wenn das so ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im Laufe des April an seine Belastungsgrenzen kommt.“

Das bestätigten Experten aus den Krankenhäusern. Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin (Divi), sagte unserer Redaktion: „Wir stehen erst am Anfang eines massiven Anstiegs von Intensivpatienten.“ Auch Karagiannidis sieht die Gefahr drastisch ansteigender Infektionszahlen. „Wenn jetzt keine Maßnahmen für einen bundesweiten harten Lockdown von zwei Wochen ergriffen werden, müssen wir bald wieder mit einer historischen Spitzenbelastung der Intensivstationen mit Covid-19 rechnen“, sagte er. „Ich bitte die Politik, das Krankenhauspersonal nicht im Stich zu lassen.“ Karagiannids forderte einen klaren Schritt: „Die Beschlüsse für Modellprojekte nach Ostern sind völlig unpassend und müssen von Bund und Ländern sofort zurückgenommen werden. Es braucht eine Mischung aus hartem Lockdown, vielen Impfungen und Tests. Nur so lässt sich ein Überlaufen der Intensivstationen noch verhindern“, sagte Karagiannidis.

Die von Bund und Ländern vereinbarte „Notbremse“ sieht bislang vor, Öffnungen zurückzunehmen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region oder einem Land an drei aufeinander folgenden Tagen auf über 100 steigt. Bundesweit legte diese Zahl der neuen Fälle pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen nun nochmals auf 119 zu, wie das RKI am Freitag bekannt gab. Es gibt aber weiter regionale Unterschiede - von 61 im Saarland bis 221 in Thüringen.

Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW will trotz steigender Zahlen vorerst doch nicht landesweit die Notbremse ziehen. Nur in Kommunen mit Sieben-Tage-Inzidenz über 100 müssen Läden, Sportstätten und Kultureinrichtungen schließen, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Verordnung hervorgeht. Betroffene Kreise und Städte dürfen aber Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativem Schnell- oder Selbsttest erlauben. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte zur Notbremse zunächst gesagt, das ganze Land sei der Maßstab. Er hatte jedoch auch betont, es müsse ein neues Kapitel aufgeschlagen werden, reines Schließen sei an seine Grenzen gekommen.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) stellte regionale Gegenmaßnahmen in Aussicht und rief die Menschen dazu auf, sich am Kampf gegen die Pandemie zu beteiligen. „Wir müssen die dritte Welle brechen. Das wird uns nicht allein mit Gesetzen und Verordnungen gelingen, sondern nur mit einer großen Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, das Land herunterzufahren“, sagte Weil unserer Redaktion. „Jenseits von Unterschieden im Detail haben wir doch überall in Deutschland die gleiche Strategie: Infektionsschutz, testen, impfen! Nur wenn alle mithelfen den Anstieg der Infektionen abzuflachen, haben wir eine Chance auf eine schrittweise Rückkehr in unser normales Leben“, sagte der SPD-Politiker. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) rief alle Länder zur Umsetzung der Notbremse in Hotspots auf. Wo sie ausgesetzt werde, drohe eine Verharmlosung der Pandemie.

Zugleich sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, dass die Bundesregierung weiterhin ein Verbot von Reisen ins Ausland prüfe, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Zudem soll es eine Testpflicht für Reisende nach Deutschland geben. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) übte Kritik daran. „Die Wirtschaft bedauert, dass die Politik ihre Verantwortung zur Umsetzung der bislang mangelhaften Impfstrategie mit einer Schnellschuss-Testaktion im Flugverkehr auf die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen abwälzt“, sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang unserer Redaktion. Die Kosten der Corona-Tests vor Reiseantritt seien von den Flug- und Geschäftsreisenden und den Unternehmen selbst zu tragen. „Eine Testpflicht auf Flugreisen ergibt dann Sinn, wenn diese mit einem Wegfall der bisher geltenden Quarantänepflicht bei der Einreise aus Risikogebieten einhergeht“, sagte Lang. Der BDI-Hauptgeschäftsführer erneuerte die Bereitschaft der Industrieunternehmen, ihre Beschäftigten auf freiwilliger Basis umfangreich zu testen, kritisierte jedoch allzu ehrgeizige Ziele der Politik. „Für die Vielfalt der Unternehmen und Betriebe ist die Zielvorgabe von 90 Prozent eine enorme Herausforderung, die zusätzlich zum Hochlauf der Impfinfrastruktur stattfindet“, sagte Lang. In großen Industriebetrieben gebe es schon jetzt das gesamte Sortiment von Selbst-, Schnell- und bei positiven Ergebnissen sogar PCR-Tests.

(jd/mar/dpa)