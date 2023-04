Neue Weltordnung Müssen wir vor China Angst haben, Herr Precht?

Precht Wir würden uns übernehmen, wenn wir weiter davon ausgingen, es sei Aufgabe des Westens, der ganzen Welt die eigenen Werte zu implementieren. Wir wollen ja auch nicht, dass China das mit seinen Werten tut. Es ist das Erbe der monotheistischen Religionen Christentum und Islam, missionieren zu wollen: religiös in Form von Kreuzzügen, wirtschaftlich durch Kolonialismus. Der Westen hat lange in der Vorstellung gelebt, er könne seine Werte in der Welt ausbreiten – und hat gerade dadurch seine Ideale verraten. In der Zeit, als der Westen aus Kolonialreichen bestand, hat er die Ideen der Aufklärung ja eben nicht mit den Menschen dort geteilt, sondern hat Länder unterworfen und ausgebeutet. Und das haben diese Länder, darunter auch China und Indien, nicht vergessen. Es ist also nicht so einfach, heute in die Welt hinauszugehen und zu sagen, folgt unseren Werten. Dabei bin ich zwar der festen Überzeugung, dass wir die richtigen Werte vertreten, aber wir werden nicht weiterkommen, wenn wir missionieren, Gewalt androhen oder „warnen“, wie es etwa unsere Außenministerin Annalena Baerbock in China bezüglich der Taiwanfrage getan hat.