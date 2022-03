Abwehrraketen gegen russische Flugzeuge : Ethisch richtiges Angebot von Rheinmetall

Kanzler Olaf Scholz lässt prüfen, welche modernen Waffen für die Ukraine gekauft werden können. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Düsseldorf Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technikkonzern Rheinmetall bietet an, nagelneue Abwehrwaffen an die Ukraine zu liefern. Das ist verantwortungsethisch richtig, aber jedes Kriegsgeschrei wäre falsch. Gut, dass wir in Deutschland, USA und Frankreich kühl kalkulierende Spitzenpolitiker haben.

Die Welt hat sich durch den Überfall Putins auf die Ukraine radikal geändert. Darum muss auch das Angebot der Düsseldorfer Rheinmetall, dem angegriffenen Land fabrikneue Waffen wie Abwehrraketen gegen Panzer oder Hubschrauber und Flugzeuge zu liefern, begrüßt werden. Die Bundesregierung hat in einer Kehrtwende entschieden, sich den Rüstungslieferungen von mehr als 15 Staaten wie auch den neutralen Länder Schweden und Finnland anzuschließen, damit Bevölkerung und Regierung der Ukraine dem ersten Angriffskrieg in Europa seit mehr als 70 Jahren widerstehen können. In einer solchen Lage wäre es nur konsequent, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) offensichtlich will, der Ukraine nicht nur altes Material zu schicken sondern auch moderne Geräte. Dies ist eine verantwortungsethisch richtige Entscheidung. Ein Angriffskrieg in Europa darf nicht hingenommen werden. Wenn die Menschen der Ukraine sich wehren wollen, wäre es unethisch, ihnen die Mittel zum Widerstand zu verweigern.

Trotzdem sind jede Euphorie, jedes Kriegsgeschrei und jede übereilte Hoffnung auf einen schnellen Sturz des Putin-Regimes fehl am Platz. Es ist bitter, dass in Europa wieder Krieg geführt wird. Deutschland, Europa und die USA hätten sich schon viel früher entscheiden müssen, Putin politisch und wirtschaftlich härter zu begegnen, nachdem er in Georgien und der Krim eingefallen war und in Syrien Massenmord begangen hatte. Darum war das jahrelange Beharren der Bundesregierung auf dem Bau von Nordstream 2 falsch.

Wie geht es nun weiter? Es ist richtig, dass die NATO-Staaten ausgeschlossen haben, eigene Truppen in die Ukraine zu schicken. Das würde das Risiko einer nuklearen Eskalation beinhalten, die niemand im Westen will. Und das würde Putin nur nutzen, um dem russischen Volk noch stärker die Legende vorzugaukeln, es ginge bei diesem Konflikt um die Abwehr einer westlichen Aggression und nicht um seinen Überfall auf das Brudervolk der Ukrainer, um deren Demokratie als mögliches Vorbild auch für sein Land zu zerstören.