Forderung von 1,3 Billionen Euro aus Polen Wie hoch ist der Preis für moralische Schuld?

Die deutsch-polnische Freundschaft steckt in einer veritablen Krise. Die Forderung nach Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen Euro für die Schäden, die Hitler-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs angerichtet hat, belastet die Partnerschaft der Nachbarländer schwer. Im Oktober hatte Polen eine diplomatische Note an die Bundesregierung geschickt, in der die Summe benannt wurde. Doch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte vergangenen Mittwoch, sie habe „bereits deutlich gemacht, dass für uns von deutscher Seite rechtlich die Frage geklärt ist“.