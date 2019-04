Streit um Wettbewerbsrecht : Regierung rückt von Altmaier-Idee ab

Berlin Eine europäische Ministererlaubnis für Fusionen soll es künftig doch nicht geben.

Dabei hatte Altmaier im Februar in einem sogenannten Manifest für die Industriepolitik gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Bruno Le Maire noch genau dafür geworben. In dem Papier wird unter anderem eine europäische Ministererlaubnis vorgeschlagen. Diese würde es ermöglichen, dass der Rat, also die Nationalstaaten, sich über Fusionsentscheidungen der Kommission hinwegsetzen könnten.

Damit das künftig in Europa erlaubt wäre, müssten aber die kartellrechtlichen Zuständigkeiten geändert werden – was die Bundesregierung in ihrer abgestimmten Antwort des Wirtschaftsressorts nun ablehnt. Wie das in Frankreich aufgegriffen wird, ist offen.