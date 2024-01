Kampf gegen Rechtsextremismus Die Demokratie ist rechtlich nicht wehrlos

Darüber hinaus existieren weitere Stellschrauben, mit denen sich die Widerstandsfähigkeit der Demokratie und des Rechtsstaats erhöhen ließe. Details erarbeiten Forscher derzeit im Rahmen des „Thüringen-Projekts“ für den „Verfassungblog“. Sie beschäftigen sich mit der Frage, was passieren würde, wenn im Herbst in Thüringen autoritär-populistische Parteien an die Macht kämen – und wie sich die Verfassung dafür stärken ließe. Ein Schwachpunkt laut den Autoren: Bislang ist in Thüringen nicht eindeutig geregelt, wie die Wahl des Ministerpräsidenten an die Spitze einer Minderheitsregierung abläuft. Der Landtag könnte sich vor der Wahl theoretisch darum kümmern.