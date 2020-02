Regierung in Thüringen : Ramelow vor komplizierter Wahl

Berlin/ERFURT Der Thüringer Landtag wählt den Ministerpräsidenten. Es gibt keine klaren Mehrheiten.

Um 11 Uhr beginnt an diesem Mittwoch ein seltenes Politikschauspiel. Der Thüringer Landtag soll den Ministerpräsidenten wählen. Doch Amtsinhaber Bodo Ramelow, der mit seinen Linken, der SPD und den Grünen am Dienstag einen Regierungsvertrag unterschrieben hat, verfügt über keine Mehrheit mehr. Damit steht Thüringen vor einer Wahl bis in den dritten Wahlgang, bei der es auch auf CDU, AfD und FDP ankommen wird. Stellen sie Kandidaten für den dritten Wahlgang auf, und danach sieht es nach derzeitigem Stand und Beschlüssen in den Parteigremien aus, kann sich Ramelow der Wiederwahl keineswegs sicher sein.