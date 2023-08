Prigoschin soll tot sein Ein Absturz, viele Fragen

Da es laut US-Verteidigungsministerium unwahrscheinlich sein soll, dass eine Rakete den Flieger getroffen hat, war auch das Gerücht im Umlauf, dass es eine Bombe am oder sogar im verunglückten Flugzeug gegeben haben soll. Das ziehen auch US-Geheimdienste in Betracht, so berichtet es die Washington Post. Zum einen heißt es, eine Bombe soll im Bereich des Fahrgestells ausgelöst worden sein, so berichtete es der russische Telegram-Nachrichtenkanal „Shot“ unter Berufung auf Ermittlerkreise. Hinzu kommen die Aussagen der Flugbegleiterin Kristina Raspopová. Sie soll mit an Bord gewesen sein. Prigoschins Flugzeug sei vor der Reise einer „obskuren Reparatur“ unterzogen worden, schrieb die Stewardess in ihrem letzten Post in den sozialen Medien, das auf der Plattform X , ehemals Twitter, geteilt wurde.