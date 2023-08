Anderthalb Jahre Angriffskrieg in der Ukraine “Nuklearwaffen sind für Putin eine realistische Option“

Libman Ich denke, wir werden am Ende nicht ohne Diplomatie auskommen. Aber in der jetzigen Phase sehe ich dafür relativ begrenzte Chancen: Putin ist davon überzeugt, dass sie den Krieg nicht verlieren, eine Kapitulation Russlands ist vollkommen unwahrscheinlich. Aktuell wird die Frage diskutiert, ob man diplomatische Gespräche zu Russland aufnimmt, bevor die völlige Befreiung der besetzten Gebiete in der Ukraine stattgefunden hat. Gleichzeitig betont die ukrainische Führung beinahe täglich, dass es keine Verhandlungen, keinen Waffenstillstand geben wird. Man verpflichtet sich also zu weiterer Kriegsführung, auch dem eigenen Volk gegenüber. In dieser Situation sind die Möglichkeiten für diplomatische Verhandlungen bedauerlicherweise sehr gering. Ich sehe keine dauerhafte, stabile allumfassende Lösung. In dieser Situation ist das Beste, was der Westen tun kann, eigene Ziele stets zu überprüfen, realistisch zu bleiben und Risiken nicht zu unterschätzen. Sollte ein Fenster für die Diplomatie sich eröffnen, sollte es nicht ignoriert werden.